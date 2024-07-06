«Не была 5 лет»: звезда «6 кадров» Ирина Медведева впервые за долгое время прилетела в Россию с мужем

Актриса Ирина Медведева, которая уже долгое время живет во Франции, впервые за долгое время прилетела в Россию. Звезда комедийного скетч-шоу «6 кадров» посетила кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле. В беседе с mk.ru артистка призналась, что не была в городе уже 5 лет.

6 июля в Ярославле открылся XIX Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», гостьей которого стала Ирина Медведева. Актриса появилась на мероприятии вместе с супругом, французским бизнесменом Гийомом Буше.

«Приехали в Россию совсем недавно. К нам уже присоединился наш сын. В Ярославль на фестиваль приезжала и раньше, но в связи с семейными обстоятельствами не была пять лет», — рассказала Ирина Медведева.

Звезда «6 кадров» вышла на красную дорожку фестиваля вместе с мужем-французом. Ирина Медведева выбрала для мероприятия платье нежно-голубого цвета, а Гийом Буше был в белой рубашке и черных брюках. Супруги были в хорошем настроении и негромко разговаривали между собой. Как оказалось, бизнесмен общается с женой только на английском или на французском языке. Актриса призналась, что ее супруг «практически не говорит по-русски».

Напомним, Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше в 2018 году. Примечательно, что накануне, 5 июля, супруги отметили шестую годовщину свадьбы. У актрисы и предпринимателя есть 5-летний сын и двухлетняя дочь. Имена детей артистка не раскрывает. После замужества знаменитость переехала во Францию и прилетает в Россию только к маме и на различные мероприятия.

XIХ Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» пройдет с 6 по 10 июля 2024 года в Ярославле. На мероприятии ожидаются звезды российского кино, среди которых: Федор Добронравов, Нонна Гришаева, Александр Самойленко, Владимир Сычев, Ирина Медведева, Алексей Демидов и другие.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Медведева высказалась о перезапуске скетч-шоу «6 кадров».