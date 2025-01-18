«Не был настолько активен, как раньше»: раскрыта причина смерти мужа Натали

В 2023 году певица Натали столкнулась с тяжелой утратой. Ее муж и продюсер Александр Рудин совершил самоубийство. Причиной могла стать депрессия на фоне нехватки денет, предположил продюсер Сергей Дворцов.

«Думаю, что в этой трагедии сыграли роль проблемы с деньгами, с работой и еще с какими-то нюансами. В работе перед уходом он не был настолько активен, как раньше», — сказал он в беседе с aif.ru.

При этом неназванный источник издания рассказал, что Рудин всецело был поглощен карьерой Натали. Он мечтал сделать из супруги звезду шоу-бизнеса несмотря на то, что она хотела связать свою жизнь с преподаванием.

В 2020 году многие артисты остались без работы из—за пандемии коронавируса. По словам источника, Рудин переболел ковидом и впал в депрессию, из которой уже не вышел.

После смерти супруга Натали долго приходила в себя, соблюдала траур и временно отказалась от выступлений. Сейчас исполнительница хита «Ветер с моря дул» нашла силы вернуться на сцену.

Ранее Натали призналась, что после коронавируса супруг страдал от провалов в памяти, панических атак, тревожности. Рудину часто казалось, что он умирает и даже просил убить его. В итоге, по словам певицы, ему потребовалось лечение в психиатрической больнице.