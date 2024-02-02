«Не был госпитализирован»: Николай Дроздов ездил в больницу, чтобы лечить жену

Друг зоолога и телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник позвонил товарищу, чтобы получить информацию о его здоровье. Выяснилось, что ученый не был госпитализирован, а ездил в больницу с женой, которой будут лечить зуб.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«… Он не был госпитализирован… Сейчас едет в машине – к зубному, лечить зуб будут Татьяне Петровне», - рассказал Мирошник.

Художник добавил, что с Дроздовым «все хорошо», он все время находится дома и занят делами. Лечить зуб жене ученого будет общий друг Сергей Скорубский.

Также друг Дроздова сообщил, что к нему раз в месяц обращаются за комментариями о госпитализации. Сам ведущий не читает информацию о себе в Сети, но жена следит за сообщениями. Однако супруга ничего ему не рассказывает. Зачем в Интернете публикую неправду, ни семья, ни друзья ведущего не знают. «Наверное, ради хайпа», - говорит Мирошник.

Ранее жена Дроздова назвала враньем новость о госпитализации мужа. Она сообщила, что супруг чувствует себя «нормально».