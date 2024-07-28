«Не буксуйте, пацаны»: Niletto пришлось разнимать подравшихся на концерте зрителей

В Екатеринбурге во время концерта певца Данила Прыткова, известного под псевдонимом Niletto, произошла драка. Артист заметил потасовку, остановил выступление и попросил охрану вывести агрессивных зрителей.

Отмечается, что инцидент произошел на гастрономическом фестивале Grott Fest. Когда началась драка, Niletto исполнял под гитару песню «Не вспоминай». Нарушителями порядка оказались двое парней и несколько девушек, стоявших в передних рядах.

«Сейчас нам важно, чтобы вот эта ситуация мирно разрешилась. Не буксуйте, пацаны. На моих выступлениях вы драки устраивать не должны. Есть охрана? Вот туда пройдите, пожалуйста, и выведите двух молодых людей. Можно с девчатами тоже увести, которые буксуют. Чтобы еще под акустическую «Не вспоминай» кто-то кому-то личико разодрал? Эта песня про любовь», - приводит Kp.ru слова Данила, произнесенные со сцены.

В мае 32-летнего Niletto госпитализировали в Москве. Из-за травмы он был вынужден обратиться за помощью к медикам и лечь под нож хирурга. Артисту прооперировали правую ногу из-за разрыва ахиллова сухожилия.