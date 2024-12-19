«Не буду я грустить о том, что было»: Орбакайте намекнула, что не жалеет об отъезде из России

Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню, в которой намекнула на то, что не жалеет об окончательном переезде из России. Артистка дала понять — возвращаться в прошлое она не планирует.

В социальных сетях дочь Примадонны сообщила о релизе трека «Жизнь одна». В нем она спела, что начинает новую главу. Она также упомянула, что времени людям дано мало, поэтому нужно действовать так, как хочется.

«Не буду я грустить о том, что было. И не буду в прошлое летать», - заявила Орбакайте в песне.

Под постом Кристины уже отметилась ее звездная мама Алла Пугачева. Она поставила «лайк». К слову, Примадонна старается во всем поддерживать дочь. Она положительно восприняла ее решение в ближайшее время больше не возвращаться в Россию.

Напомним, что Кристина Орбакайте уже несколько месяцев не прилетала в Москву. В одном из последних интервью она призналась, что увидится с российскими поклонниками «когда-нибудь в лучшей жизни».

Ранее Кристина Орбакайте снялась с дочерью в Нью-Йорке.