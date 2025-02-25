«Не буду утверждать, что мы дружбаны»: Константин Хабенский высказался о Костомарове

Народный артист РФ Константин Хабенский поделился мнением о фигуристе Романе Костомарове, который в 2023 году тяжело заболел пневмонией и лишился обеих ног и кистей рук. Его слова приводит aif.ru.

Как рассказал актер, он долгое время восхищался шоу «Ледниковый период», звездой которого был Костомаров.

«У меня было предложение для него — войти в один театральный проект. В силу огромной занятости не вышло. А потом случилась беда. Мы все очень переживали. Казалось, каждый из нас, как мог, принимал тогда участие в его судьбе — деликатное или не очень», — поделился Хабенский.

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова уточнил, что во время пребывания олимпийского чемпиона в больнице он следил за новостями о его состоянии и пытался как-либо оказать спортсмену помощь.

«Когда страшный период между жизнью и смертью прошел, я начал задавать тем, кто с ним общался, вопросы: чем можно помочь. Потому что влезать и обещать: мы сейчас все решим, неправильно. Но подсказки я получил. И помочь удалось», — высказался артист.

Когда фигурист стал более мобильным, Роман и Константин продолжили общение, у них возникли совместные идеи, которые подошли спортсмену.

«Словом, не буду утверждать, что мы такие уж дружбаны. Просто хорошо и уважительно относимся друг к другу», — добавил Хабенский.

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