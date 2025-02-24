Актриса Шанина рассказала, как перепутала Хабенского с телефонным мошенником. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса «Ленкома» Елена Шанина рассказала, что долгое время не отвечала на звонки от Константина Хабенского, так как приняла его за телефонного мошенника. Актер пытался связаться с коллегой для того, чтобы пригласить ее в театр на замену Натальи Теняковой, если та вдруг заболеет.

«Кстати, когда Хабенский мне позвонил с предложением ввестись в этот спектакль, я упорно блокировала его звонки, думала, что это телефонный мошенник. Оказалось, что не мошенник, а худрук МХТ Константин Хабенский да ещё с таким удивительным предложением», — рассказала Шанина.

В итоге актриса все же поняла, что ее не разыгрывают и согласилась войти в запасной состав постановки «9 ряд. 10, 11 место».

Ранее мы писали о том, что Татьяна Навка стала жертвой мошенников.