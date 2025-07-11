«Не буду бросать камень»: Сергей Безруков объяснил, чем театр лучше кино

За плечами Сергея Безрукова десятки ролей в кино. Большую популярность он получил после съемок в сериалах «Бригада» и «Участок». Однако народный артист признается, что его душа больше лежит к театру.

Актер, хоть и продолжает сниматься в фильмах, сейчас сосредоточился на театральных ролях. Безруков уважает работников киноиндустрии, но все-таки отдает предпочтение театральной сцене.

«Поэтому не буду бросать камень ни в коем случае в своих коллег-киношников. Нет. Но театр все-таки искусство здесь и сейчас. Более того, спектакль не повторяется», — приводит его слова WomanHit.ru.

По словам Сергея, ни один спектакль не похож на предыдущий. Они всегда будут разными потому, что меняется настроение и взгляд зрителя.

Затронул Безруков и тему использования искусственного интеллекта, который внедряют в творческие профессии. Звезда фильма «Есенин» отметил, что ИИ — мощный инструмент, но он никогда не заменит «живого актера».

Ранее Сергей Безруков рассказал, как изменилась его жизнь после «Бригады». Актер признался, что у него появилась возможность выбирать роли.