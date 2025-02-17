«Не будешь петь — будешь болеть»: Максим Фадеев рассказал о наставлении отца перед смертью

Продюсер Максим Фадеев рассказал о наставлении отца, которое тот дал ему перед смертью. Родственник просил его петь – в противном случае у музыканта начались бы проблемы со здоровьем. В последующем из-за болезни Фадеев выполнил наставление отца.

«Он когда уже умирал, сказал мне: "Пожалуйста, пой, тебе это дал Бог, если ты не будешь петь — будешь болеть". Вокруг меня все ходили переживали, я не могу встать, у меня нет сил. И я подумал, что пришло время пообщаться с Создателем», - сообщил продюсер в интервью Оксане Марченко. Видео опубликовано на странице Фадеева в соцсети «ВКонтакте».

Фадеев понимал: с ним происходит что-то плохое. Тогда продюсер крестился – на тот момент ему было 50 лет.

Артист также вспомнил, как однажды работал над «Отче наш» и услышал удар по клавиатуре. Он испугался, но продолжил творить.

Ранее певица Ольга Серябкина рассказала о расставании с продюсером. Она призналась, что с 19 лет работала только в тандеме с ним, а после ухода певице пришлось «учиться заново быть музыкантом».