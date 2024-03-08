«Не будем вместе жить»: муж блогерши Лерчек заговорил о разводе

Муж блогерши Лерчек заявил, что в случае развода не будет жить с бывшей супругой. Об этом он рассказал в шоу «Это нормально?».

Артем Чекалин решил ответить на слухи, которые распространяются в Сети. Некоторые поклонники блогеров считают, что они находятся на грани развода.

В программе ведущие задали вопрос о том, нормально ли жить вместе после развода, на что муж Лерчек ответил отрицательно.

«Если мы разведемся вдруг, естественно, не будем вместе жить. Кто накосячит и захочет уйти, тот и уйдет», — рассказал он.

С его мнением согласилась и сама Валерия Чекалина. Блогеры подчеркнули, что сейчас их отношения остаются крепкими.

Напомним, ранее Лерчек признавалась, что налоговые проверки и уголовные дела в отношении их семьи повиляли на общение супругов. Из-за избытка свободного времени и постоянного нахождения в одной квартире между ними начались скандалы, которые удалось решить походом к психологу.

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