«Не будь дураком»: Максим Виторган обратился к сыну от Ксении Собчак

Российский актер Максим Виторган публично обратился к сыну Платону от журналистки Ксении Собчак. Знаменитость разместил в микроблоге кадры с выступления ребенка в школе и дал ему пару отцовских наставлений.

«Я, как и ты, сынок, играл на пианино. Но, конечно, не Гайдна, какую-то детскую пьеску. А потом моя одноклассница Столярская сказала мне, что на пианино только девчонки занимаются. И я бросил. И никакие увещевания родителей не помогли. Это я к тому, что не будь дураком и не слушай советов и мнений о твоей жизни посторонних людей», - поделился артист.

Виторган подчеркнул, что если кто-то высказывает свое мнение о жизни человека и дает советы, то либо его об этом спросили, либо он не стоит чужого внимания.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году, в ноябре 2016-го у пары родился сын Платон. В 2018 году пара рассталась. Журналистка рассказывала, что расставание прошло достаточно мягко для их ребенка.

Ранее Виторган признался, что старшие дети пострадали от его незрелости.