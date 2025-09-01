Не божий одуванчик: Кушанашвили раскрыл, какой раньше была Татьяна Буланова

Журналист Отар Кушанашвили высказался о Татьяне Булановой, переживающей вторую волну популярности. Телеведущий отметил, что артистка стала намного мягче с годами.

Песни исполнительницы хита «Ясный мой свет» пользуются большой популярностью у молодежи, которая теперь отжигает на ее концертах. Более того, еще больший резонанс вызвали движения подтанцовки звезды. Но нашлись и те, кто раскритиковали их «расслабленные» танцы на сцене. Например, балерина Анастасия Волочкова назвала это «полным антипрофессионализмом» со стороны Булановой.

Но Татьяна не стала вступать в конфликт и очень дипломатично ответила балерине и отметила ее высокие заслуги в мире танца.

Реакция певицы поразила Отара Кушанашвили. Журналист пояснил, что помнит Буланову абсолютно другой, и артистка сильно изменилась с годами. Раньше она могла ответить очень резко, не стесняясь в выражениях.

«Она не про этот "один день, прожитый без тебя". Это не Таня Буланова из обычной жизни. Таня Буланова из обычной жизни: "Пожалеешь, падла!". Вот так она общалась с нами», — признался он во время своего YouTube-шоу «Каково?!».

Ранее у Татьяны Булановой случилось горе в семье — умер ее свекор. Из-за этого артистка даже хотела отменить все гастроли.