«Не Билан»: Рудковская высказалась о выступлении Дженнифер Лопес в Астане

В начале июля американская певица Дженнифер Лопес отправилась в мировое турне по городам Европы и Азии. Концерты артистки активно посещают российские знаменитости. На последнем выступлении исполнительницы в Астане побывала продюсер Яна Рудковская вместе с супругой Александра Овечкина Анастасией. Жена Евгения Плющенко назвала «очень простым» шоу звезды.

Рудковская отметила, что Джей Ло с уважением отнеслась к религии и блистала на сцене исключительно в комбинезонах, в отличие от выступлений в Абу-Даби и Египте.

«Шоу было очень простое! Экраны, 2 лестницы, которые съезжались и разъезжались. Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на ВТБ футбольном стадионе с 3 сценами и полетами!», — высказалась Яна в своем Telegram-канале.

Однако продюсер осталась в восторге от энергетики самой исполнительницы и команды танцоров. Яна призналась, что является большой поклонницей Джей Ло. Побывав семь раз на шоу артистки, Рудковская сделала вывод, что с каждым годом ее выступления становятся все лучше.

Яна восхищается артисткой, которая тренируется по шесть раз в неделю в зале, несмотря на большую загруженность.

«Добрая, искренняя, без пафоса и звездной болезни, хотя и в статусе мега-звезды!», — заключила продюсер Димы Билана.

Ранее Яна Рудковская показала мужа Евгения Плющенко после пластики у хирурга Тимура Хайдарова.