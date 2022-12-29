passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
17:32, 29 декабря 2022
1 мин.

«Не бейте»: Рената Литвинова в истерике закрыла лицо руками

Испуганная актриса Рената Литвинова рассказала о рукоприкладстве.

«Не бейте»: Рената Литвинова в истерике закрыла лицо руками

Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News

Актриса Рената Литвинова почти год назад переехала во Францию. Блондинка часто рассказывает о своей жизни в Париже и публикует снимки в соцсетях. На днях она оставила запись на своей странице, которая напугала ее поклонников.

55-летняя знаменитость показала кадры с недавней фотосессии. На одном из них Рената в черном шелковом халате и колготках лежит на ступеньках какого-то здания. Звезда с испуганным видом сжалась и попыталась закрыться руками, будто защищаясь от неизвестного.

«Состояние на сегодняшний день – просто не бейте», – подписала публикацию артистка.

«Не бейте»: Рената Литвинова в истерике закрыла лицо руками

Фото: Соцсети Ренаты Литвиновой

Поклонники Литвиновой написали, что очень переживают за нее. Многие надеются, что следующий год окажется для всех лучше, чем предыдущий. Пользователей Сети в последнее время все чаще пугает состояние актрисы. Недавно она заявила, что потеряла уверенность и хочет собрать «тревожный чемоданчик».

Ранее мы писали о том, что Рената Литвинова призналась в измене. «Я так много выпила, я страдала», – произнесла на кадрах красавица. Актриса как обычно восхитила фанатов не только своим голосом и манерой подачи информации, но и элегантным стилем.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
Теги:
#Рената Литвинова
,
#скандал
,
#творчество
Новости партнеров
О чем говорят