«Не бейте»: Рената Литвинова в истерике закрыла лицо руками

Актриса Рената Литвинова почти год назад переехала во Францию. Блондинка часто рассказывает о своей жизни в Париже и публикует снимки в соцсетях. На днях она оставила запись на своей странице, которая напугала ее поклонников.

55-летняя знаменитость показала кадры с недавней фотосессии. На одном из них Рената в черном шелковом халате и колготках лежит на ступеньках какого-то здания. Звезда с испуганным видом сжалась и попыталась закрыться руками, будто защищаясь от неизвестного.

«Состояние на сегодняшний день – просто не бейте», – подписала публикацию артистка.