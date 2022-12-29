«Не бейте»: Рената Литвинова в истерике закрыла лицо руками
Испуганная актриса Рената Литвинова рассказала о рукоприкладстве.
Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News
Актриса Рената Литвинова почти год назад переехала во Францию. Блондинка часто рассказывает о своей жизни в Париже и публикует снимки в соцсетях. На днях она оставила запись на своей странице, которая напугала ее поклонников.
55-летняя знаменитость показала кадры с недавней фотосессии. На одном из них Рената в черном шелковом халате и колготках лежит на ступеньках какого-то здания. Звезда с испуганным видом сжалась и попыталась закрыться руками, будто защищаясь от неизвестного.
«Состояние на сегодняшний день – просто не бейте», – подписала публикацию артистка.
Фото: Соцсети Ренаты Литвиновой
Поклонники Литвиновой написали, что очень переживают за нее. Многие надеются, что следующий год окажется для всех лучше, чем предыдущий. Пользователей Сети в последнее время все чаще пугает состояние актрисы. Недавно она заявила, что потеряла уверенность и хочет собрать «тревожный чемоданчик».
Ранее мы писали о том, что Рената Литвинова призналась в измене. «Я так много выпила, я страдала», – произнесла на кадрах красавица. Актриса как обычно восхитила фанатов не только своим голосом и манерой подачи информации, но и элегантным стилем.