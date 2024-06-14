Не алкоголь: сын Жени Белоусова раскрыл настоящую причину смерти отца
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Звезда 90-х Евгений Белоусов скончался в 1997 году. Тогда исполнителю хита «Девчонка» было всего 32 года. Серьезные проблемы со здоровьем у артиста развились на фоне злоупотребления алкоголем. Но сын певца Роман считает, что отец умер от легочной эмболии.
В начале 1990-х Белоусов был женат на провизоре Елене Худик, которая родила ему дочь Кристину. В то время у музыканта родился сын от клавишницы Оксаны Шидловской. Певец принял ребенка и старался проводить с ним как можно больше времени: он возил Романа на рыбалку и в рестораны.
К моменту смерти артист был кумиром миллионов: его песни знала вся страна. Роман описывает отца как веселого, энергичного и полного сил. Никто не мог представить, что его жизнь оборвется так рано.
Белоусов попал в больницу с острым панкреатитом, который развился на фоне злоупотребления алкоголем. Певец Юрин рассказывал, что накануне они немного выпили, а на утро Евгения уже увезли в больницу. Сын музыканта уверен: отца сгубило не спиртное, а привычка курить.
«У него была капельница, которая была в яремной вене, в шее. Он очень сильно хотел сбегать покурить, его не отпускали. И когда никто не смотрел, он ее выдернул. Сбегал покурить, вернулся и вставил обратно иглу. И занес пузырек воздуха. Воздушная эмболия», — цитирует его Пятый канал.
На момент смерти артиста Роману было четыре года. Когда Белоусов-младший вырос, он начал заниматься ремонтом мотоциклов и купил себе несколько спортивных моделей. После он попал в аварию, в которой чуть не погиб. Сейчас наследник звезды 90-х трудится технологом на химическом производстве.
Ранее мы писали, что сын музыканта Жени Белоусова подозревает вдову и дочь певца в подделке завещания.