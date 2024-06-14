Не алкоголь: сын Жени Белоусова раскрыл настоящую причину смерти отца

Звезда 90-х Евгений Белоусов скончался в 1997 году. Тогда исполнителю хита «Девчонка» было всего 32 года. Серьезные проблемы со здоровьем у артиста развились на фоне злоупотребления алкоголем. Но сын певца Роман считает, что отец умер от легочной эмболии.

В начале 1990-х Белоусов был женат на провизоре Елене Худик, которая родила ему дочь Кристину. В то время у музыканта родился сын от клавишницы Оксаны Шидловской. Певец принял ребенка и старался проводить с ним как можно больше времени: он возил Романа на рыбалку и в рестораны.

К моменту смерти артист был кумиром миллионов: его песни знала вся страна. Роман описывает отца как веселого, энергичного и полного сил. Никто не мог представить, что его жизнь оборвется так рано.