Не афиширующая диагноз Елизавета Арзамасова официально объявила об уходе со сцены

Несколько дней назад в СМИ просочилась информация об ухудшении состояния здоровья Елизаветы Аразамасовой. Актриса не появилась в спектакле «Золушка», в котором исполняет главную роль. В театре ее замену объяснили тем, что супруге Авербуха неожиданно стало плохо.

Ни сама Арзамасова, ни ее муж не давали никаких комментариев по поводу диагноза актрисы, а в Сети уже стали обсуждать самые страшные версии. В связи с госпитализацией фигуриста Романа Костомарова общественность теперь очень остро реагирует на все новости о заболеваниях культурных и спортивных деятелей. Беспокоясь за артистку, поклонники пытались узнать у нее, что же все-таки происходит, но Елизавета до последнего молчала. И лишь сегодня Арзамасова решила выступить с официальным заявлением.

В личном блоге актриса объявила, что приостанавливает свою творческую карьеру в связи с тем, что ей необходим отпуск, чтобы восстановиться. Она рассказала, что в ближайшее время ждать ее на экранах и на сцене не стоит, так как она планирует сейчас поправлять здоровье и наполняться духовными силами.

«Думаю, что в ближайшие пару недель в моих аккаунтах будут только «милые глупости» и фото из сундука, благо таких много. Я наконец-то «догадалась», что мне нужен отпуск – и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год. Так что творческих новостей в ближайшее время не будет», - сообщила актриса.

В комментариях поклонники Елизаветы теперь желают ей поскорее поправиться. Они полностью поддерживают ее решение взять небольшой перерыв, чтобы набраться сил. «Здоровья вам», «Хорошего вам отдыха!», «Отдыхайте, Лизонька! Здоровья Вам! Здоровья всем, кого мучают болезни», - писали пользователи Сети.

Ранее стало известно о победе Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова в шоу «Ледниковый период». После оглашения результатов проекта на актрису стали нападать хейтеры, заявляя, что она получила первое место по блату из-за мужа Ильи Авербуха.