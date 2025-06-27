«Не афишировала ради денег»: актриса Сташенко высказалась о политической позиции Ады Роговцевой

Актриса Сташенко заявила, что давно знала об антироссийской позиции Роговцевой. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса Ада Роговцева открыто поддерживает Украину — она собирает деньги для ВСУ и посещает военных в зоне боевых действий. По словам ее коллеги Оксаны Сташенко, позиция Роговцевой после начала СВО для нее не стала сюрпризом.

«Ее слова о России после начала СВО меня не удивили. Она уже тогда, еще в 2014 году, так выражалась. Роговцева на Украине никогда не скрывала этого. Просто она ради денег не афишировала свою позицию в России», — рассказала она.

Сташенко вспомнила, что однажды приехала на съемки раньше назначенного времени и случайно стала свидетельницей того, как Роговцева поздоровалась с коллегами националистским приветствием. Актриса рассказала о случившемся режиссеру, который знал о запрете обсуждать политические темы на съемочной площадке, но тот ничего не сделал.

«Продюсер говорит: „Ну, спасибо, что сказала“. И всё. Никто не был уволен, ничего не было изменено. Больше таких случаев не было», — заявила она.

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