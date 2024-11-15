57-летняя Рената Литвинова снялась на улице Лондона в платье с открытой спиной

Актриса Рената Литвинова сообщила поклонникам, что сейчас находится в Лондоне. 57-летняя звезда снялась на улице города в платье с открытой спиной.

Короткое видео, снятое в Великобритании, Литвинова опубликовала в личном Telegram-канале. Она пояснила, что провела время в Лондоне, но теперь собирается вновь в путешествие. На кадрах артистка была в длинном черном платье, а в руках держала прямое пальто.

«Покидая Лондон, в сторону Парижа», - написала в блоге Рената.