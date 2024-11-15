НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 ноября 2024, 15:17
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57-летняя Рената Литвинова снялась на улице Лондона в платье с открытой спиной

57-летняя Рената Литвинова снялась на улице Лондона в платье с открытой спиной

© Starface.ru

Актриса Рената Литвинова сообщила поклонникам, что сейчас находится в Лондоне. 57-летняя звезда снялась на улице города в платье с открытой спиной.

Короткое видео, снятое в Великобритании, Литвинова опубликовала в личном Telegram-канале. Она пояснила, что провела время в Лондоне, но теперь собирается вновь в путешествие. На кадрах артистка была в длинном черном платье, а в руках держала прямое пальто.

«Покидая Лондон, в сторону Парижа», - написала в блоге Рената.

57-летняя Рената Литвинова снялась на улице Лондона в платье с открытой спиной

© Telegram-канал Ренаты Литвиновой

Отметим, что актриса уже долгое время живет во Франции. Там она посещает модные показы, принимает участие в фотосессиях и работает над собственными проектами. Некоторое время в эмиграции Литвинова жила вместе с подругой-иноагентом Земфирой*(признана иноагентом на территории РФ). Однако в 2023 году появилась информация об их ссоре, из-за которой они перестали общаться.

Помириться звездам удалось лишь в 2024 году. Подробностей они не раскрыли, но Рената дала понять, что сопровождала Земфиру* в ее туре по Европе.

Ранее Рената Литвинова назвала певицу Земфиру* «абсолютным Богом».

*(Признана иноагентом на территории РФ)