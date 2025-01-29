Называют Идочкой, а ее сына считают внуком: как Галич приняли в семье Олега Ледвича

Известно, как родители бизнесмена Олега Ледвича приняли актрису Иду Галич с сыном в семью. По информации неназванного источника, мальчика считают внуком, а избранницу называют Идочкой.

Об этом сообщает Super в своем сообществе во «ВКонтакте».

Журналисты узнали, как в семье жениха приняли актрису. С родителями Ледвича Ида познакомилась 1 января 2024 года – пара приехала к ним в гости. Галич взяла с собой для поддержки подруг.

Будущие родственники с удовольствием приняли Галич и ее сына от первого брака. По информации источника, актрису называют Идочкой, к ней хорошо относятся, а малолетнего сына считают внуком.

Как только пара узнала о беременности, сразу собрала родителей дома у Иды. Им раздали коробочки, похожие на новогодние подарки. Но внутри были детские вещи. Для родителей это стало приятным сюрпризом, хоть и неожиданным.

Пока Галич и Ледвич не поженились – инсайдер рассказал, что в декабре 2024 года мужчина сделал ей предложение. Это случилось в Эмиратах, возлюбленные присутствовали на «Формуле-1».

Ледвич состоит в разводе, у него есть дочь от первого брака. Является совладельцем компании в отрасли монтажа промышленных машин и оборудования, развивает с отцом сеть катков.

Напомним, Галич в соцсетях подтвердила, что станет мамой во второй раз. Она рассказала в соцсетях: малыш запланированный и желанный.