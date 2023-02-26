Называющая себя «кормилицей СССР» Лайма Вайкуле позорится на концертах в Израиле

Певица Лайма Вайкуле была постоянным участником «Голубого огонька» и «Золотого граммофона» до недавнего времени. После переезда в Израиль певица заявила, что всегда «кормила СССР». Однако с таким мнением многие не согласны.

Певец Юрий Лоза отметил, что Вайкуле вывозила заработанные деньги за рубеж. Также музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что единственными, кого содержала певица, были ее любовники.

Последнее время Вайкуле выступает в Израиле, но удается собирать только маленькие залы. Заработок артистки также упал, цены на билеты составляют 5-8 тысяч рублей. Поклонники певицы считают, что Вайкуле позорится таким образом.

Ранее мы писали, что Лайму Вайкуле поймали в аэропорту Тель-Авива в непотребном виде.