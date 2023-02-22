Лайму Вайкуле поймали в аэропорту Тель-Авива в непотребном виде

Прилетевшая в гости к Алле Пугачевой латвийская певица Лайма Вайкуле сфотографировалась в аэропорту в Тель-Авива.

Из-за неоднозначной позиции по отношению к России, Лайма уже не раз нарывалась на критику со стороны поклонников и журналистов.

Вот и сейчас, несмотря на то, что певица выглядит стильной и весьма счастливой, многие интернет пользователи возмутились её «непотребным» внешним видом. Подписчики засомневались, что в свои 68 Вайкуле подобрала для путешествий подходящий наряд.

«Кроссовки, захваченные волосы, мешковатого фасона одежда, все это ей не к лицу», - посыпались на певицу раздраженные комментарии.

Недавно мы писали о том, что Лайму Вайкуле сняли лежащей на лавочке в весьма странном виде.