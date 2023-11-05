«Называю это хамством»: Лолита отчитала певицу Ларису Черникову

Лолита назвала хамством поведение певицы Ларисы Черниковой на шоу «Суперстар!», об этом сообщает The Voice.

На первом выпуске шоу «Суперстар!» произошел громкий скандал. После выступления певицы Ларисы Черниковой с песней «Я люблю тебя, Дима», ведущая телепроекта рассказала, что знаменитость подставила съемочную группу и едва не сорвала выпуск.

«Ребята, я вижу, какое количество профессионалов, как они болеют и как каждый хочет выйти на эту сцену. А сегодня я увидела плевок. Началась съемка, все бегали: "Нет Черниковой!". Все остальные есть на репетиции, а она два дня не давала о себе знать, хотя вот абсолютно здорова: ручки, ножки на месте. Двигалась прекрасно. Это я называю хамством», — рассказала Лолита.

При этом соведущий певицы Вадим Такменев рассказал, что Черникова заболела, поэтому и не появлялась на репетициях. Несмотря на это, знаменитость получила 6 из 8 возможных баллов от членов жюри и прошла дальше.

Отметим, что не всем зрителям понравилась реакция Лолиты. Многие заявили, что певица не имела права отчитывать на всю страну коллегу по сцене: «Такое нести с экрана, грязи пошлости и так предостаточно. Это вызывает отвращение, неужели продюсеры этого не понимают?!», «Так была рада увидеть Ларису Черникову в этом проекте! И просто не ожидала такого хамского отношение к ней от ведущей программы!».

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