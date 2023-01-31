Называла себя «идиоткой» и корила до смерти: о чем больше всего сожалела актриса Вера Глаголева

31 января 2023 года талантливой актрисе Вере Глаголевой могло исполниться 67 лет. Но ее жизнь трагическим образом прервалась, когда ей был только 61 год. Ее смерть стала неожиданной и для ее близких, и для поклонников. Всегда лучезарная и яркая звезда советских фильмов угасла буквально в одно мгновение.

Причиной смерти Глаголевой стал рак желудка, который она тщательно скрывала ото всех. Она всегда храбрилась и делала вид, что не испытывает никакой боли. Хотя, конечно, это было не так. Но такой у нее был характер. Всю жизнь она пробивалась, не имея за плечами ничего – ни денег, ни связей, ни даже образования. Попала на экраны, подавая реплики актерам «Мосфильма», а потом закрутилось.

Сама Вера никогда не считала себя достаточно красивой для съемок в кино. Она называла себя «страшной» и говорила, что ничего не знает о том, как работает вся индустрия. А в итоге артистка стала самой настоящей звездой и появилась в таких фильмах как «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Зонтик для новобрачных», «Бедная Саша» и других.

Глаголева также пробовала себя в режиссерском кресле, а вот в театре у нее работа не сложилась, о чем она жалела всю свою жизнь. Актриса рассказывала, что место в труппе ей предложил сам режиссер Анатолий Эфрос, а она отказалась. Многие сейчас говорят, что причиной такого ответа Веры послужила ревность ее мужа, который не желал, чтобы у него были соперники.

«Я поступила, как полная идиотка: лучший театральный режиссер Москвы просит все-таки подумать над его предложением, а я мямлю, что у меня ничего не получится», - делилась Глаголева.

Однако, отведя актрису от театра, Радион Нахапетов потерял к ней интерес, встретив другую женщину. В последствии Вера развелась с ним и вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Кирилл Шубский. С ним Глаголева и была до самого конца.

Близкие люди актрисы вспоминали, что она была весела, даже когда болезнь уже была на последних стадиях. Скончалась Глаголева в 2017 году в германской клинике. А похоронили звезду на московском Троекуровском кладбище.

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