Называла себя Белоснежкой и пользовалась популярностью у мужчин: что известно о таинственной девушке Дурова

24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова была той, кто сопровождал бизнесмена Павла Дурова во Францию, где его задержали. Теперь журналисты выясняют все о девушке, а также, что ее связывает с программистом. Как оказалось, детство у нее было скромным и прошло в однушке в Чертаново.

По данным Kp.ru, Юлия называла себя Белоснежкой за любовь к животным и жила раньше в 16-этажном панельном доме. Через несколько лет после ее рождения родители продали недвижимость и перебрались поближе к центру - на Нагатинскую набережную. В доме у Москвы-реки до сих пор живет мама Вавиловой.

Пожилая соседка семьи рассказала, что в квартире проживают мама и дочь, но младшая Вавилова уже давно не появлялась. Она поделилась, что девушка перебралась за границу и возвращаться не собирается.

Отец криптокоуча с семьей не живет. Но соседка часто видела ухажеров и матери, и дочери.

«Они с матерью обе красивые, стройные. Такие не пропадут, пока молодые. Ходят так «ать-ать», попой крутят. Но мы же с вами взрослые, понятно, что мужчины эти не для отношений, а для здоровья», - поделилась собеседница издания.

Ранее стало известно, что Павел Дуров арендовал вертолет в Киргизии за один миллион рублей, чтобы покатать девушку.