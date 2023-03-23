«Называл сумму в 20 миллионов»: Поргина высмеяла слова Варшавера о низкой пенсии в 25 тысяч

На днях директор «Ленкома» Марк Варшавер раскрыл размер своей пенсии. Оказалось, что он получает от государства всего 25 тысяч рублей в месяц. При этом он не получает никаких надбавок, так как у него нет званий. Но Марк Борисович не жалуется. Говорит, живет на зарплату, а пенсионные выплаты откладывает на «черный день». Его слова не смогла проигнорировать Людмила Поргина, которая уже давно ведет войду с театром. Она заявила, что актер лукавит и уж точно не бедствует.

По словам вдовы Николая Караченцова, глава «Ленкома» зарабатывает везде, где только может. В театре, которым он руководит, не осталось ни одного помещения, не сданного в аренду бизнесу. Например, как призналась артистка, малую сцену используют для занятий фитнесом, а в других залах располагаются химчистки и прачечные.

Все эти махинации приносят Варшаверу неплохой доход, но и без «теневого» заработка он далеко не бедный человек. Поргина заявила, что на посту директора Марк Борисович получает 20 миллионов рублей в месяц. Об этом, по словам актрисы, он лично не так давно говорил. Именно поэтому ее рассмешили его слова о пенсии в 25 тысяч рублей.

«Это даже смешно. Во-первых, он работающий директор. Он давеча называл сумму в 20 миллионов в месяц или около того. Так что вы за него не волнуйтесь, он хорошо получает», - сказала Людмила Поргина.

Напомним, что конфликты актрисы с Варшавером и «Ленкомом» в целом длятся уже довольно долго. Людмила Андреевна обвиняла директора театра в том, что ей пренебрегают, не дают роли и банально унижают. По ее признанию, единственное, что досталось от руководства – это второстепенный персонаж без единого слова, проходящий в глубине сцены со свечой. Сам же Марк Борисович уже давно устал от разбирательств с Поргиной и признается, что одно упоминание ее фамилии уже заставляет его морщиться. При этом он не признает ее заслуг и считает, что она незаслуженно называет себя «большой актрисой».

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