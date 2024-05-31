«Называйте этого человека моим парнем»: Mia Boyka и ЮрКисс ответили на слухи об их романе

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, ответила на слухи о романе с коллегой по сцене Юрием Киселевым, известным ранее как ЮрКисс.

По словам артистки, люди видят то, что им хотелось бы видеть, поэтому переубеждать кого-либо бессмысленно.

«Я подумала: кого хотите видеть моим парнем, того и видьте. Называйте этого человека моим парнем потому, что ваше мнение не изменится, у всех оно свое», — сказала Mia Boyka в беседе с NEWS.ru.

В свою очередь Киселев также ушел от прямого ответа на аналогичный вопрос журналистов. Он лишь подчеркнул, что находится с Марией «в прекрасных отношениях».

Ранее ЮрКисс записал обращение к бывшей возлюбленной Люсе Чеботиной. После расставания певица посвятила песню молодому человеку, и он решил ответить ей тем же.