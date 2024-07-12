Называет ее «моя Муза»: 98-летний Александр Зацепин появился на публике с молодой спутницей

98-летний композитор Александр Зацепин приехал на музыкальный фестиваль в Витебске не один, а с молодой спутницей. Сам он ее представил своей Музой. Об этом сообщает mk.ru.

Несмотря на почтенный возраст, музыкант смог добраться до мероприятия. Журналист отметил, что выглядел при этом он довольно хорошо и даже сам спустился по сложным ступенькам поезда. Сопровождала Зацепина молодая женщина. Именно она выясняла все детали у организаторов фестиваля и помогала композитору ориентироваться.

Спутницей Александра Сергеевича оказалась Муза Ли родом из Ташкента. Она руководитель, режиссер-постановщик театрально-музыкального коллектива MUZICO. Комментировать, какие отношения их связывают, Зацепин не стал. Но женщина обращалась к нему на «ты», а сам он называл ее «моя Муза».

Напомним, что Александр Зацепин является вдовцом. Десять лет назад умерла его четвертая жена Светлана Морозовская. После этого в новые романтические отношения композитор не вступал.

Ранее Александр Зацепин высказал свое отношение к уехавшим из России артистам.