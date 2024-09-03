Назвавшей себя квадробером девочке наймут психолога после шутки певицы Mia Boyka
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Стало известно, что девочке, назвавшей себя квадробером, наймут психолога после шутки певицы Mia Boyka. О соответствующем решении сообщил уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.
Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По словам детского омбудсмена, ребенок может получить серьезную психическую травму. Решено в ближайшее время предоставить девочке психолога, но не из школы. Данный шаг должен предотвратить буллинг ребенка.
Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла девочка с маской кошки на голове. Певица спросила: «Ты тут у нас котёнок или ты квадробер, не дай бог?» Артистка осудила хобби ребенка, девочка расплакалась. Зрители также заявили, что не поддерживают увлечение.
Позже певице стали писать комментарии с критикой ее поступка. Она удивилась, что быть адекватным человеком в современном мире «уже не круто», и отказалась принимать эту реальность.