Назвавшей себя квадробером девочке наймут психолога после шутки певицы Mia Boyka

Стало известно, что девочке, назвавшей себя квадробером, наймут психолога после шутки певицы Mia Boyka. О соответствующем решении сообщил уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам детского омбудсмена, ребенок может получить серьезную психическую травму. Решено в ближайшее время предоставить девочке психолога, но не из школы. Данный шаг должен предотвратить буллинг ребенка.

Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла девочка с маской кошки на голове. Певица спросила: «Ты тут у нас котёнок или ты квадробер, не дай бог?» Артистка осудила хобби ребенка, девочка расплакалась. Зрители также заявили, что не поддерживают увлечение.

Позже певице стали писать комментарии с критикой ее поступка. Она удивилась, что быть адекватным человеком в современном мире «уже не круто», и отказалась принимать эту реальность.