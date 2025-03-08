Назвавшая себя «патриоткой» Алла Пугачева собрала семью в особняке в Израиле по особому поводу

Уехавшая из России Алла Пугачева, назвавшая себя «патриоткой», собрала всю семью в особняке в Израиле по особому поводу. В личном блоге супруг певицы Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился свежим фото с близкими и поздравил подписчиц с 8 Марта.

На опубликованном снимке Алла Пугачева предстала вместе с мужем и детьми в израильском доме. 75-летняя певица позировала перед камерой в платье с цветочным принтом и серебристых туфлях, а Максим Галкин* — в белой футболке, шортах и кедах. Рядом с артистами стояли их подросшие дети — 11-летние двойняшки Елизавета и Гарри. Как оказалось, вся семья собралась в честь празднования Международного женского дня.

«Поздравляем с Гариком всех-всех девчонок с праздником! Любите и будьте любимыми!» — написал Максим Галкин* под публикацией.

Недавно в Сеть попало видео, на котором Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Представительница СМИ «подловила» певицу на улице и поинтересовалась, планирует ли она возвращаться в Россию. Артистка дала понять, что ей не понравился вопрос и «набросилась» на россиянку, став отнимать камеру и назвав ее «тупой» и «нахальной». При этом себя эмигрировавшая знаменитость назвала «патриоткой».

«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты — нахалка», — заявила Алла Пугачева.

Напомним, в 2022 году певица и шоумен вместе с детьми уехали из России в Израиль. Также Аллу Пугачеву и Максима Галкина* нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева назвала забывающую русский язык Кристину Орбакайте «звездой».

*признан иноагентом на территории РФ