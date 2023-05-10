Назвавшая себя «не тупой» Ольга Орлова три месяца не может прикрепить дочь к поликлинике
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Певица Ольга Орлова назвала себя «не тупой» и заявила, что несколько месяцев не может прикрепить дочь к поликлинике. Оказалось, что система дала сбой.
«Все-таки я не тупая. Это сбойнула система», - сообщила Орлова в соцсетях.
По ее словам, родившаяся три месяца назад дочь до сих пор не прикреплена к поликлинике, и певица не может обратиться с ней к врачам.
«Ане уже 3 месяца, я не могу ее ни к поликлинике прикрепить, ничего, никаких манипуляций сделать, потому что в системе произошел сбой с ее полисом ОМС», - поделилась артистка.
Певица семь раз обращалась в официальные структуры, написала заявление и поедет еще раз.
«Видимо, у меня энергетика такая мощная, что аж систему выбило», - пришла к выводу Орлова.
Ранее сообщалось, что певица оставила дочь дома и уехала с сыном и мужем в Магнитогорск, где проживает ее свекровь.