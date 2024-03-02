Названы условия для возвращения на сцену Валерия Леонтьева

Народный артист РФ Валерий Леонтьев выдвинул условия для возвращения на сцену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает издание со ссылкой на инсайдера, певец хочет вернуться на большую сцену в России, но только после окончания спецоперации на Украине. При этом артисту все сложнее поддерживать форму из-за его возраста. Он уже не может активно танцевать и петь вживую.

Леонтьев даже якобы отказался от публичного концерта в Дубае. Исключением стали выборочные корпоративы за границей: певец готов на них выступить, но под фонограмму и за гонорар в размере от 100 тыс. долларов.

Источник издания уточняет, что изначально артист был согласен на концерт в Дубае, но отказался от него позднее, сославшись на возраст.

Певец переживает, что на его концерт не соберется полный зал. Также его волнует само качество выступления, которое требует долгой подготовки. Именно поэтому Леонтьев решил, что сможет рискнуть дать концерт только на Родине, где гарантированно соберется много поклонников народного артиста.

Ранее бывший продюсер Григория Лепса рассказал, где сейчас находится Валерий Леонтьев. Артист давно живет на два дома: в США много лет находится его супруга, а в России певец активно гастролировал. Сейчас он не ведет социальные сети и отказывается от участия даже в «новогодних огоньках». В 2022 году Леонтьев перенес операцию на глазах, а позже — на коленях.