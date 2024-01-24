«Может позволить отсидеться»: названо местонахождение пропавшего Валерия Леонтьева

Бывший продюсер Лепса не стал скрывать, где сейчас находится Валерий Леонтьев. Об этом сообщает NEWS.ru.

Евгений Кобылянский некоторое время работал продюсером певца Григория Лепса. Он признался, что знаком со многими из российского шоу-бизнеса. Не исключением стал и Валерий Леонтьев, который в последний год не появляется на телеэкранах и в соцсетях.

По словам продюсера, певец специально выбрал молчание. Сейчас он находится за границей.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани», — отметил Кобылянский.

Экс-продюсер Лепса также напомнил, что Леонтьев, в отличие от некоторых звезд российского шоу-бизнеса, не оскорблял коллег по сцене. Кобылянский заявил, что музыкант таким образом пытается прийти к осознанному решению внутри себя.

Ранее мы писали о том, что директор Валерия Леонтьева прокомментировал концерт артиста в Дубае.