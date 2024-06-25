Названы сроки результатов исследования на рак у Отара Кушанашвили
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Раскрыты результаты исследования на наличие рака у журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на осведомленный источник.
В ходе операции у шоумена взяли фрагмент ткани, чтобы определить наличие рака. Уточняется, что результаты биопсии будут известны к концу недели.
«В зависимости от того, какая она, его будут оперировать в другом медицинском учреждении. Если это все-таки рак, тогда на Каширку переведут», — поделился источник.
В настоящий момент журналист находится в реанимации. Как отметил источник, звезду отключили от аппарата ИВЛ, но ему стало плохо. В итоге его пришлось снова подключить.
Напомним, Отар Кушанашвили 20 июня попал в больницу с жалобами на боли в животе. Во время операции врачи обнаружили у него, предположительно, злокачественную опухоль.
Ранее мы писали, что Кушанашвили после операции не может говорить и общается взглядом.