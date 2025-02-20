Названы самые популярные российские артисты

SHAMAN, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Надежда Кадышева и некоторые группы вошли в число самых востребованных артистов в России. Полный список публикует Kp.ru.

Рейтинг был составлен на основании продаж билетов на концерты. В 2025 году зрители больше всего хотят видеть и слышать Сергея Жукова с его группой «Руки Вверх!». В марте у них будет пять стадионных концертов в Москве. На каждом из них могут уместиться до 33 тысяч человек. Билеты почти раскуплены.

Заполненный зал гарантирован на трех февральских концертах народного артиста России Николая Расторгуева, который является солистом группы «Любэ». У них будут выступления в Кремлевском дворце.

11 апреля перед поклонниками выступит Надежда Кадышева, творчество которой в последнее время стало очень популярным в соцсетях. В концертном зале «Москва» уже проданы все билеты.

Также в десятку самых востребованных артистов вошли: SHAMAN, Дима Билан, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Betsy (Светлана Чертищева), Баста и Анна Asti.

Ранее мы писали о том, что раскрыт список самых востребованных артистов в рекламе в 2025 году.