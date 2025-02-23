Названы пенсии российских звезд после новогодних повышений

Российские знаменитости получают пенсию размером около 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Журналисты выяснили, что российские звезды получают гораздо больше, чем обычные россияне. Так, пособие по старости тех знаменитостей, у которых есть звания заслуженного или народного артиста, обеспечивает им прибавку в 41 995 рублей. Если учитывать минимальную пенсию в 17 897 рублей, то выходит, что артисты получают порядка 60 тысяч рублей ежемесячно.

При этом надбавки также могут быть за ордена и госпремии.

А вот те, кто званий не имеет, получают сильно меньше заслуженных. Так, например, Регина Дубовицкая и Михаил Муромов имеют минимальную пенсию в 17 тысяч рублей. Дмитрий Дибров, благодаря большому трудовому стажу, получает 40 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что певице Лолите повысили размер пенсии до 27 тысяч рублей.