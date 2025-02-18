Хватит на колбасу, яйца и кукурузные хлопья: певице Лолите повысили размер пенсии

Певица Лолита Милявская рассказала о повышении своей пенсии и показала, на что хватает этой суммы. Теперь артистка получает 27 тысяч рублей, что на несколько тысяч больше, чем раньше.

Однако, по словам Лолиты, этих денег едва хватает на оплату коммунальных услуг, которые составляют 24 тыс. рублей. В итоге у 61-летней исполнительницы хита «На Титанике» остается три тыс. рублей.

Лолита в опубликованном в своем Telegram-канале ролике отправилась в магазин, чтобы наглядно продемонстрировать, какую продуктовую корзину можно собрать на оставшиеся три тысячи. Выяснилось, что этой суммы хватит лишь на самые дешевые продукты, такие как колбаса, яйца и кукурузные хлопья.

«Слушай, как бы я не считала, но мне нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять», — подытожила артистка.

В 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты певицы стали массово отменять по России.

Недавно знаменитость прокомментировала массовые отмены концертов в России. Она заявила, что ей жалко зрителя, теряющего из-за этого деньги. При этом на семье артистки это не отражается.