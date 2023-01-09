Названы две причины, по которым Никиту Михалкова перевели в реанимацию именно 52-й больницы

Режиссера Никиту Михалкова перевели в реанимацию 52-й больницы. Есть две причины, по которым было принято такое решение.

Во-первых, там находится новейшее медицинское оборудование. Во-вторых, здесь работают врачи с огромным опытом, которые спасают людей с осложненным течением пневмонии.

Известно, что в настоящее время Михалков в сознании и дышит сам.

Первоначально режиссера госпитализировали в больницу № 67. Пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина утверждала, что у него грипп. В Telegram-каналах сообщалось, что у режиссера может быть ковидная пневмония. Однако друг народного артиста Александр Адабашьян опроверг эту информацию: тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что в больнице, куда доставили Михалкова, лечилась певица MaкSим. Ее состояние было тяжелым и запущенным – артистку ввели в искусственную кому. В итоге ее вылечили, певица вернулась к гастрольной деятельности.