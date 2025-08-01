Названы два самых высокооплачиваемых артиста в России

Певец SHAMAN и Надежда Кадышева стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России. Об этом сообщает «Абзац».

Последние несколько лет SHAMAN (Ярослав Дронов) считался самым востребованным артистом, однако теперь у него появились конкуренты — Полина Гагарина, Григорий Лепс и Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодежи.

«Первое место делят SHAMAN с Кадышевой в зависимости от формата мероприятий. Ярослав сегодня – флагман патриотического движения России. Надежда Никитична обрела популярность среди зумеров, поэтому у нее такой высокий гонорар. Они оба одинаково востребованы», — высказался продюсер Павел Рудченко.

Напомним, Кадышева вывела карьеру на новый уровень после того, как ее песни стали трендами в Сети. Также молодежь публикует ролики под хиты Татьяны Булановой.

Ранее экс-директор Надежды Кадышевой рассказал, почему певице не нужен продюсер. Подробности читайте в этой новости.

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