passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
18:02, 16 января 2024
1 мин.

Названы доходы студии режиссера Никиты Михалкова

Режиссер Никита Михалков заработал благодаря студии «Тритэ» 4,1 млн рублей.
Названы доходы студии режиссера Никиты Михалкова

© TIZIANA FABI/AFP/East News

Режиссер Никита Михалков заработал благодаря студии «Тритэ» 4,1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Никита Михалков вместе с единомышленниками создал киностудию «Тритэ» в 1987 году. Компания режиссера сняла такие фильмы, как «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит», «Утомленные солнцем» и многие другие.

Среди учредителей компании ООО «Студия „Тритэ“ Никиты Михалкова» кроме самого режиссера значатся еще и продюсер Леонид Верещагин, а также некий Евгений Васильев. Впрочем, наибольшей долей компании (73%) владеет Никита Михалков.

Согласно данным журналистов, выручка киностудии за 2022 год составила 940 миллионов рублей, чистая прибыль — 4,1 миллиона рублей. При этом, стоимость организации выросла до 351 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что 78-летний Никита Михалков рассказал, как его подставил Олег Меньшиков. По словам режиссера, актер отказался от съемок в его фильме «12» за два дня до старта проекта.

Источник фото:TIZIANA FABI/AFP/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Никита Михалков
деньги
Новости партнеров
О чем говорят