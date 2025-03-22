Борис Щербаков назвал смерть Ларисы Голубкиной огромной потерей для нашего кино.

Народный артист России выразил соболезнования родным и близким актрисы, ушедшей из жизни сегодня утром. По словам Бориса Васильевича, Лариса Ивановна была не только великолепной артисткой, но и довольно очаровательной женщиной.

Кроме того, Щербаков подчеркнул, что смерть Голубкиной стала огромной потерей для российского искусства и кино. Он не стал скрывать, что такие таланты всегда жалко терять и что ее будет сильно не хватать.

«Ой, Ларисушка, ой, Царство ей небесное. Это такая артистка, такой человечек! Очаровательная женщина. Это очень жалко. Это огромная потеря для нашего кино и театрального искусства. Великолепнейшая артистка, очень будет такой не хватать. Пока такой нет и неизвестно, когда будет. Царство небесное», — поделился Борис в беседе с изданием Газета.Ru.

Актриса Лариса Голубкина, сыгравшая в «Гусарской балладе» и «Дайте жалобную книгу», скончалась 22 марта на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в личном блоге. В последние месяцы жизни Лариса Голубкина жаловалась на слабость и страдала от сильных болей, с которыми не справлялись даже обезболивающие. Из-за тяжелого состояния актриса почти не вставала с постели.

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