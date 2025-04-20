Названы дата и место прощания с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым

Участники группы «На-На» сообщили, когда и где пройдет церемония прощания с бывшим директором коллектива Виталием Фроликовым. Соответствующая информация появилась на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

«Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля 2025 года в траурном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25) с 12:00 до 13:30. Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком!» — говорится в заявлении.

Бывший руководитель «На-На» ушел из жизни 19 апреля в возрасте 76 лет во время плановой операции на сердце. Новость о его смерти стала потрясением для участников коллектива, с которым он проработал более 30 лет. Особенно тяжело переживает трагедию продюсер группы Бари Алибасов, который долгие годы дружил с покойным.

«Я его вчера еле успокоила, но [скорую помощь] не вызывала. Человеку почти 80 лет, он очень тяжело переносит. Перед тем, как сообщить эту новость, просто успокаивающее дали ему, чтобы не было никакого скачка давления или еще что-то. Они с Виталием Ивановичем очень-очень давно вместе. За 30 лет невозможно остаться просто коллегами. Творческие люди прикипают же друг к другу, они были близки», — поделилась жена Бари Алибасова Елена Калинина.

Ранее сообщалось о том, что экс-директора «На-На» Виталия Фроликова пытались реанимировать 10 минут.