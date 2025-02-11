Названы дата и место прощания с актером из «Звезды пленительного счастья» Олегом Стриженовым

9 февраля ушел из жизни народный артист СССР Олег Стриженов. Появилась информация, где и когда пройдет церемония прощания с актером из фильма «Звезда пленительного счастья».

По данным Союза кинематографистов России, прощание с Олегом Стриженовым пройдет 12 февраля в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Начало отпевания назначено на 12:30. Похоронят артиста Новодевичьем кладбище в Москве. Уточняется, что церемония будет проходить в закрытом режиме, а «съемка возможна только вне стен храма».

В пресс-службе организации ушедшего актера назвали «образцом внешней и внутренней красоты и интеллигентности» и вспомнили о его самых ярких ролях в кино, отметив, что «каждая из них — точное попадание в образ и в сердца зрителей». В Союзе кинематографистов подчеркнули, что «уход Артиста такого масштаба — это прощание с великой русской школой актерского мастерства».

Напомним, артиста не стало 9 февраля, ему было 95 лет. По предварительным данным, причиной смерти Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта, который также называют инфарктом головного мозга.

На счету актера более 30 работ в кино, он наиболее известен по ролям в фильмах «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Его звали Роберт», «Звезда пленительного счастья» и других. Олег Стриженов был лауреатом многих театральных премий, в том числе премии «Золотой орел» за вклад в киноискусство. Более того, он являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Ранее сообщалось о том, что актриса Екатерина Стриженова не выйдет на сцену Михайловского театра 12 февраля из-за похорон свекра.