Дрожащим голосом: певица Натали прокомментировала слух о смерти супруга

Певица Натали впервые вышла на связь после смерти супруга — музыкального продюсера Александра Рудина. Артистка подтвердила слухи о потере близкого человека.

Знаменитость с дрожащим голосом и горечью вступила в беседу с журналистами Пятого канала.

«Я еще ничего в сеть не выдавала», — произнесла певица Натали.

Напомним, что исполнительница вышла замуж за Александра Рудина в возрасте 17 лет. В ЗАГСе юным музыкантам пришлось предоставить липовую справку о беременности. Они прожили в браке 32 года.

В 2001 году певица Натали родила сына Арсения, в 2010 — сына Анатолия, а в 2017 — третьего сына Евгения.

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