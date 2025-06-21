Названо место прощания с умершей от рака звездой «Иронии судьбы, или С легким паром!» Валентиной Талызиной

21 июня ушла из жизни звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина. В беседе с ТАСС художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли раскрыл, где пройдет церемония прощания с актрисой.

Заслуженный деятель искусств России сообщил, что прощание с Валентиной Талызиной пройдет в Государственном академическом театре имени Моссовета. Известно, что с этим местом неразрывно связана судьба артистки, которая служила в этом театре с 1968 года, где сыграла более 40 центральных и главных ролей. Также актриса прославилась после фильмов «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Афоня» (1975), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и других, за годы карьеры снялась в более 100 кинокартинах.

Близкий друг народной артистки РСФСР Владек Дарман в разговоре с РИА Новости сообщил, что похороны состоятся, скорее всего, 24 июня на Ваганьковском кладбище в Москве.

Напомним, состояние Валентины Талызиной резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Сама актриса никогда не жаловалась на здоровье и всегда отмечала, что у нее все в порядке, и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня звезды советского кино не стало, ей было 90 лет. В Театре имени Моссовета назвали уход артистки «огромной утратой для российского искусства и невосполнимая потерей» для культурного учреждения.

Ранее мы писали о том, как прошли последние дни скончавшейся от рака Валентины Талызиной.