Названо имя нового главы Международного Союза КВН

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст возглавит Международный Союз КВН. Об этом сообщает журнал The Voice.

По данным издания, занять этот пост ему предложил Александр Масляков — младший, сын легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, который был главой Союза ранее. Он сделал это на 36-м международном фестивале «КиВиН».

«В заключении трансляции Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием», — приводит издание официальное заявление Союза.

Эрнст также пообещал продолжать дело своего предшественника, скончавшегося в сентябре 2024 года.

«Мы будем продолжать… Я надеюсь, что Александр Васильевич, наблюдая за нами сверху, скажет, что КВН — тот», — сказал медиаменеджер.

При всем при этом должность главы Союза носит чисто символический характер. Эрнст уже несколько десятилетий является председателем жюри Высшей лиги КВН и подводит итог каждой игры.

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