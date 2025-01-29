Названо имя нового главы Международного Союза КВН
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст возглавит Международный Союз КВН. Об этом сообщает журнал The Voice.
По данным издания, занять этот пост ему предложил Александр Масляков — младший, сын легендарного ведущего КВН Александра Маслякова, который был главой Союза ранее. Он сделал это на 36-м международном фестивале «КиВиН».
«В заключении трансляции Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием», — приводит издание официальное заявление Союза.
Эрнст также пообещал продолжать дело своего предшественника, скончавшегося в сентябре 2024 года.
«Мы будем продолжать… Я надеюсь, что Александр Васильевич, наблюдая за нами сверху, скажет, что КВН — тот», — сказал медиаменеджер.
При всем при этом должность главы Союза носит чисто символический характер. Эрнст уже несколько десятилетий является председателем жюри Высшей лиги КВН и подводит итог каждой игры.
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