Названия песен и пикантная фотография: на рэпера Кишлака пожаловались в прокуратуру за пропаганду ЛГБТ*

Максима Фисенко, выступающего под псевдонимом Кишлак, обвинили в пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Письмо с просьбой проверить артиста было направлено в Генеральную прокуратуру, передает Telegram-канал Baza.

Жалоба на рэпера поступила от общественного деятеля Виталия Бородина. Он указал в письме, что артист, по его мнению, пропагандирует запрещенное в РФ движение. Это прослеживается в названии музыкальных композиций и на некоторых фотографиях с молодым человеком.

Кроме того, Бородин настаивает, что Максим не должен выступать перед поклонниками и гостями на мероприятии Vk fest. Кишлак внесен в список артистов-участников музыкального фестиваля.

Ранее сообщалось, что пять человек напали на рэпера перед концертом в Омске. Они залили исполнителя перцовым газом.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ