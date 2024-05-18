Название стоит сменить на более мягкое: Николай Соболев расплакался, когда узнал о статусе иноагента

Блогер Николай Соболев рассказал, как узнал о присвоении ему статуса иностранного агента. По словам молодого человека, сложившаяся ситуация довела его о слез.

Соболев поделился воспоминаниями в шоу «Кстати» на платформе «VK Видео». Николай заявил, что испытал сильное эмоциональное потрясение, когда увидел свои данные в реестре иностранных агентов. В связи с этим ютубер считает, что название «иноагент» надо сменить на более мягкое.

«Когда ты видишь фамилию свою на сайте Минюста и понимаешь, что нет второго в списке Соболев Николай Юрьевич, скорее всего, и ты начинаешь узнавать. Начинают все паблики писать», — рассказал блогер.

Страшнее всего, по словам Соболева, было лишиться рекламных контрактов. Молодой человек не представлял, как ему с таким статусом дальше зарабатывать деньги.

Ранее певец Леонид Агутин отсудил 1 млн 241 тыс. рублей у блогера. Тот обвинял известного артиста в сатанизме.