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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 мая 2024, 13:41
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Название стоит сменить на более мягкое: Николай Соболев расплакался, когда узнал о статусе иноагента

Блогер Николай Соболев признался, что статус иноагента довел его до слез .
Название стоит сменить на более мягкое: Николай Соболев расплакался, когда узнал о статусе иноагента

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Николай Соболев рассказал, как узнал о присвоении ему статуса иностранного агента. По словам молодого человека, сложившаяся ситуация довела его о слез.

Соболев поделился воспоминаниями в шоу «Кстати» на платформе «VK Видео». Николай заявил, что испытал сильное эмоциональное потрясение, когда увидел свои данные в реестре иностранных агентов. В связи с этим ютубер считает, что название «иноагент» надо сменить на более мягкое.

«Когда ты видишь фамилию свою на сайте Минюста и понимаешь, что нет второго в списке Соболев Николай Юрьевич, скорее всего, и ты начинаешь узнавать. Начинают все паблики писать», — рассказал блогер.

Страшнее всего, по словам Соболева, было лишиться рекламных контрактов. Молодой человек не представлял, как ему с таким статусом дальше зарабатывать деньги.

Ранее певец Леонид Агутин отсудил 1 млн 241 тыс. рублей у блогера. Тот обвинял известного артиста в сатанизме.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:«Кстати»
Автор:Артем Хохлов
Тег:
блогер