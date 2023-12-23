Андреасян отказался от интервью с Собчак после ее участия в вечернике Ивлеевой

Сарик Андреасян отказался от интервью с Ксенией Собчак после ее участия в вечернике Ивлеевой, об этом сообщает StarHit.

Режиссер высказался в соцсетях о нашумевшей «голой» вечеринке, на которую звезды российского шоу-бизнеса приходили практически без одежды. По словам Андреасяна, многие звезды не понимают, что быть артистом — значит нести ответственность перед обществом.

«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения и как бы это пафосно ни звучало — лицо государства. Страшно, что именно эти люди считаются у нас звездами и страшно, что этих испорченных людей поддерживают такие же испорченные люди давая им большие возможности», — объяснил он.

По словам режиссера, в феврале 2024 года у него должно было состояться интервью с Ксенией Собчак, но он отказался от съемок.

«Не хочу быть рядом. Я не считаю, что вседозволенность является частью свободы и счастья. Я человек скучный и хотел бы повзрослеть и постареть достойно», — объяснил свой отказ Андреасян.

Ранее мы писали о том, что Филиппа Киркорова хотят лишить звания Народного артиста после участия в «голой» вечеринке.