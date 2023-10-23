Названа сумма, в которую Сергею Жукову обошлись похороны клавишника группы «Руки вверх!»

Похороны клавишника группы «Руки вверх!» Владимира Капырина полностью оплатил лидер коллектива Сергей Жуков. Он пожертвовал на эти цели 1 млн рублей.

Музыкант коллектива скончался на 37 году жизни. Владимир перестал выходить на связь. Позже тело музыканта в луже крови обнаружил его отец в московской квартире. Мужчина рассказывал, что до случившегося у Владимира был конфликт с каким-то людьми, и он даже получал угрозы. По словам отца, из квартиры его сына пропали деньги и дорогой телефон. Однако в правоохранительных органах сообщили, что причиной трагедии, предположительно, стала сердечная недостаточность.

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала в студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, что, узнав о трагедии, Сергей Жуков, несмотря на напряженные отношения с бывшим коллегой, сразу же решил оплатить похороны и перечислил около 1 млн рублей.

«У Сережи было к Вове очень много претензий. Это и опоздания, и дебоширство. Они друг друга оскорбляли и делили какие-то деньги. Если он начинал с кем-то ругаться, он мог себя довести до определенного оргазма — ему будет хорошо, а другому человеку будет плохо. Вовка такой был», — рассказала продюсер.

Олеся согласилась с версией того, что смерть Капырина носила насильственный характер. По ее словам, Капырин не умел сглаживать определенные углы, дружить. И его, уверена она, действительно избили. Продюсер рассказала, что ночью мужчина гулял и познакомился с людьми. Возможно, произошла какая-то потасовка.

«Если Вова начинал скандалить, то он мог очень сильно оскорбить человека. То есть он так накуролесил, что…» — поделилась Сазыкина.

Напомним, музыканта Владимира Капырина похоронили 11 октября на Овчининском кладбище под Покровом.