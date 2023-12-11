Названа причина соперничества актрис Нонны Мордюковой и Риммы Марковой

Две культовые актрисы советского кино Нонна Мордюкова и Римма Маркова соперничали между собой с 1967 года. Их противостояние началось из-за фильма «Бабьe царство», где обе хотели сыграть главную роль.

При этом Мордюкова уже была звездой кинолент «Молодая гвардия» и «Женитьба Бальзаминова», а в фильмографии Марковой к этому моменту было только три эпизодических роли.

Как вспоминала позже Маркова, Мордюкова была уверена, что роль достанется ей и во всех интервью об этом говорила.

«Когда утвердили меня, Нонна сразу меня невзлюбила», — приводит Пятый канал слова Риммы Марковой.

После премьеры «Бабьeго царства» Римма Маркова проснулась знаменитой, разрушив стереотипы о том, что после 40 лет прославиться уже не получится. Первая встреча двух соперниц случилась в 1968 году, когда Мордюкова и Маркова снимались в фильме «Журавушка». При этом на съемках между ними завязалось общение и две звезды отправились выступать в санатории, где случился очередной неприятный эпизод. Публика встретила Маркову большими овациями, чем Мордюкову, поэтому дружба двух актрис в итоге не состоялась.

«Мы общались 30 лет, потом остыли друг к другу. У Нонны сложный характер, у меня — еще сложнее. Но она, конечно, талантливая!», - вспоминала Маркова.

В конце жизни Мордюкова позвонила Марковой и попросила прощения. После смерти вечной соперницы Маркова сильно переживала.

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